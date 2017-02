Het 9e T-shirt ter ondersteuning van het dierenasiel.





Op de maandelijkse boekenverkoop in het dierenasiel lanceren de de Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) en Readytex het nieuwste DBS T-shirt.Net zoals de vorige 8 T-shirts, heeft ook dit nieuwe exemplaar een bijzondere print en is het bovendien, door de timing en vanwege de opdruk is het volgens de organisaties ook een perfect Valentine’s Day geschenk.Twee hondjes, ééntje zwart en ééntje wit, lief tegen elkaar aangeleund en met daaronder de tekst, een print met een simpele, maar toch belangrijke boodschap. Een van vriendschap en van onvoorwaardelijke liefde, iets waar elke hond zijn of haar baasje mee verwent.Bij het dierenasiel kan ook een viervoeter uitgekozen worden om te adopteren en mee naar huis te nemen. Het dierenasiel kan ook ondersteund worden door T-shirts te kopen. De stichting rekent voor haar werk op ondersteuning.