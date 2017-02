Operatieteam van de oren missie in St. Vincentius Ziekenhuis.





Het ziekenhuis kijkt terug op een heel erg succesvolle week. De missie werd uitgevoerd van 21 tot 28 januari. De patiënten werden op de polikliniek gezien ter voorbereiding op de operatie of analyse van hun gehoorprobleem. In drie dagen tijd zijn tien patiënten geopereerd, waarbij er bij zeven met otosclerose, een stijgbeugelvervanging werd uitgevoerd. Bij twee patiënten werd het trommelvlies hersteld, nadat er door herhaaldelijke oorontstekingen nagenoeg geen trommelvlies meer over was. Een patiënt onderging een gehoorbeen ketenreconstructie. Dit was noodzakelijk omdat er bij een eerdere ingreep jaren geleden een deel van de gehoorbeenketen moest worden verwijderd.Door de Stichting Post Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname (SPAOGS) is de vorige maand een klinische avond over het gehoor gehouden. Naast de KNO-artsen Mick Metselaar en Ralph Akrum was er ook een voordracht van Dennis Nandoe, Akoepedist, die zich toelegt op oorsuizen en gecertificeerd 'Tinnitus Retraining Therapist' is. Deze klinische avond was druk bezocht door meer dan honderd medisch specialisten, huisartsen en paramedici die in hun werk te maken hebben met of geïnteresseerd zijn in het gehoor. Naast de altijd nuttige refreshment van basiskennis en de voordracht over oorsuizen werden ook de nieuwste ontwikkelingen besproken. Zo worden er tegenwoordig implanteerbare apparaten gebruikt, indien een normaal gehoorapparaat niet toereikend is om het gehoor te verbeteren, of als een kind doof wordt geboren.Vanwege de verhuizing van de missie naar het SVZ moest er in zeer korte tijd van alles georganiseerd worden, maar de bereidwilligheid en een constructieve opstelling van iedereen heeft voor het succes zorg gedragen, zegt algemeen directeur Manodj Hindori. Specialisten hebben volledig belangeloos hun operatiedag afgestaan, zodat deze missie kon plaatsvinden. Dit alles was zeker niet mogelijk geweest zonder coaching en hulp van KNO-arts Errol Jessurun, die reeds 34 jaar aan de weg timmert en precies weet hoe de organisatie van het SVZ werkt, zegt Hindori. De inzet en toewijding van het personeel van de operatiekamer was onmisbaar en heeft er zeker toe bijgedragen dat deze orenmissie nog beter is verlopen dan vorig jaar. De sfeer was erg goed en aangezien het voor zowel SVZ als Akrum en Metselaar nieuw werkterrein is, werd er constructief meegedacht om alles op rolletjes te laten verlopen. Ralph Akrum kan niet anders dan concluderen dat hij met deze orenmissie een vliegende start heeft gemaakt in een erg prettig ziekenhuis.De twee KNO-artsen hebben ook vervolgplannen gemaakt. Akrum kan de otosclerose operaties inmiddels geheel zelfstandig uitvoeren, maar Metselaar komt zeker terug voor de moeilijke gevallen. Daarnaast zijn er nog andere operaties van het oor die ze samen kunnen perfectioneren, zonder dat dit heel veel investering hoeft te kosten. De kennisuitwisseling, zoals dat bij deze missie tot wasdom is gekomen, is de onmisbare basis daarvoor.Er liggen voor Suriname geheel nieuwe ooroperaties in het verschiet. Uit de voordracht van Metselaar op de klinische avond van de SPAOGS bleek dat het niet meer zo hoeft te zijn dat kinderen die slechthorend of doof geboren worden, hun hele leven doof blijven. Indien de aandoening tijdig ontdekt wordt, kan er met een implanteerbaar apparaat (het zogenaamde Cochleair Implantaat) gezorgd worden dat deze kinderen gaan horen, normaal leren spreken en volledig mee kunnen doen met de rest van de samenleving. Zij hoeven niet naar een zogenaamde dovenschool, maar kunnen na deze ingreep het normaal onderwijs volgen te midden van hun leeftijdsgenootjes. Het behoeft geen betoog dat dit een enorme besparing tot gevolg heeft voor de samenleving, maar ook voor het kind zelf een totaal ander leven inhoudt. Op dit moment kunnen deze operaties nog niet in Suriname worden uitgevoerd. Vorig jaar is een slechthorend Surinaams kindje daarom geopereerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ralph Akrum en Mick Metselaar hebben zich tot doel gesteld om in de toekomst dit soort operaties in Suriname te gaan uitvoeren.Tijdens deze orenmissie is dus niet alleen het gehoor van een aantal Surinamers middels een operatie verbeterd, maar is ook veel nieuwe kennis met betrekking tot het gehoor door gezondheidswerkers vergaard. Verder zijn er plannen gemaakt om dove kinderen (en op termijn ook volwassenen) in Suriname te kunnen laten horen. Kortom, het was een erg geslaagde orenmissie in het SVZ, concludeert Hindori.