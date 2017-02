Dwight S. was naar de woning van het slachtoffer, een stagiaire, gegaan en had om een glas water gevraagd. Toen de stagiaire het water ging halen, is hij de woning binnengegaan. Hij haalde een vuistvuurwapen tevoorschijn en vroeg haar om naar de slaapkamer te gaan. Daar moest zij haar mobiele telefoon, een tablet, een mini laptop en SRD 800 afstaan aan de man. Hij heeft haar daarop verkracht.Op het inlegkruisje van het slachtoffer is DNA van de dader aangetroffen. Het DNA is op sporen onderzocht en bleek van Dwight S. te zijn. De kans dat het resultaat van het sporen onderzoek verkeerd zou zijn is 1 op een miljard. Daarnaast had de man de buitgemaakte goederen aan een andere man gegeven om te verkopen. Het lukte de politie om die te achterhalen. Het slachtoffer had de veroordeelde meteen herkend uit de fotocollage. Wijnhard voerde aan dat de feiten schokkend zijn voor het slachtoffer en de samenleving. Zij is mede daarom niet afgeweken van de strafeis van het Openbaar Ministerie.Wanita Ramnath