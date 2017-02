Jonathan L. (33) heeft woensdag zijn betrokkenheid in de levensberovingszaak van de 20-jarige Clarissa Boldewijn bekend.De verdachte is op 26 januari aangehouden in het onderzoek toen de jonge vrouw nog vermist werd. Het ontzielde lichaam is door de politie opgegraven langs de Afobakaweg.Vanaf zijn aanhouding ontkende hij enige betrokkenheid te hebben gehad in de vermissing. De afdeling Kapitale Delicten onderzoekt deze zaak verder. Dit meldt de politie Public Relations.