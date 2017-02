De drie worden geconfronteerd met aanklachten van seksuele gemeenschap met een jeugdige, ontucht met een minderjarige, kinderpornografie en medeplichtigheid aan kinderpornografie. De rechter zou vandaag de pornobeelden bekijken. Ook zouden er getuigen worden gehoord. Op één van de rechtszittingen had advocaat Raoul Lobo die één van de verdachten bijstaat, de opmerking gemaakt dat van deze zaak een mediacircus is gemaakt. De verdediging heeft er vooral moeite mee dat de voor- en achternamen van de artiesten zijn gepubliceerd.Starnieuws verneemt dat rechter Wijnhard enkele journalisten had gesproken over deze kwestie. Ze attendeerde hen dat de namen van de artiesten voluit worden geschreven en dat zij wel het besluit kan nemen om de zedenzaak achter gesloten deuren te behandelen. Eindredacteuren zijn een andere mening toegedaan. Zij vinden dat de rappers bekend zijn en dat ook als er afkortingen of initialen gebruikt zullen worden, iedereen toch zal weten om wie het gaat. In alle andere gevallen worden de namen niet voluit geschreven.Wanita Ramnath