Odin Sánchez was sinds april 2016 in gijzeling bij het ELN. (Foto: AFP)





President Juan Manuel Santos had erop aangedrongen dat Sánchez zou worden vrijgelaten voordat de vredesbesprekingen zouden beginnen in Ecuador. Het ELN heeft de regering op Twitter opgeroepen om twee van zijn strijders vrij te laten.Sinds 1964 strijdt het ELN, een communistische guerrilla leger, met opeenvolgende Colombiaanse regeringen. Vorig jaar tekende de regering een vredesakkoord met de grootste rebellengroep van het land, de Farc. President Santos heeft gezegd dat hij een deal met het ELN wil om volledige vrede in het land te brengen.