De Farc-rebellen verzamelen zich om voor hun laatste tocht als strijders. (Foto's: EPA)





Farc-onderhandelaars hebben op 24 november een herziene vredesakkoord met de Colombiaanse regering getekend om een einde te maken aan meer dan vijf decennia van gewapende conflicten. Onder het akkoord zijn de Farc-rebellen overeengekomen dat ze hun kampen in het oerwoud zullen verlaten en verhuizen naar 26 overgangszones waar ze zullen worden gedemobiliseerd.De logistiek voor het verplaatsen van 6.300 strijders naar de zones was niet gemakkelijk. Volgens de regering kwamen er 450 pick-up trucks, 120 laadwagens, 100 bussen, 80 boten, 10 trekkers en 35 muilezels om de rebellen te vervoeren.Velen van de strijders kwamen te voet. In een van de overgangszones in de provincie Cauca, heeft de plaatselijke bevolking de rebellen ontvangen met wapperende witte vlaggen. Aangekomen bij de overgangszones, bleek dat veel van de infrastructuur nog niet was afgerond. De regering heeft beloofd om te proberen het werk te versnellen.De rebellen zullen maximaal 180 dagen blijven in de overgangsgebieden. Daar zullen ze worden geregistreerd, zullen ze hun wapens overdragen en beginnen hun re-integratie in de burgermaatschappij. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos tweette dat "oorlog met de Farc is nu verleden tijd is".