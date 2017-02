Het consulaat wijst erop dat op 27 december 2016 een toestel van Insel Air op weg naar Curaçao noodgedwongen moest landen in Columbia door een onvermogen om de cabine onder druk te zetten. Op 13 januari 2017 heeft een Insel Air toestel op weg naar Miami cabinedruk verloren en was het gedwongen een noodlanding te maken. In de afgelopen zes maanden zijn vier vluchten van Insel Air naar Curaçao na het opstijgen teruggekeerd door overdruk of elektrische problemen. Andere veiligheidsoverwegingen hebben Arubaanse en Curaçaose autoriteiten ertoe gebracht een aantal vliegtuigen van de maatschappij aan de grond te houden voor verder inspectie, zegt het Amerikaanse consulaat in een verklaring. Als de veiligheidstoestand bij Insel Air verbetert, zal het consulaat zijn maatregel heroverwegen. Het verbod om te reizen met Insel Air geldt alleen voor officiële reizen van personeel van het Amerikaans Consulaat.Sinds vorige week woensdag zijn er al vijf vluchten tussen Curaçao en Paramaribo geannuleerd. Alleen de vlucht van vorige week donderdag is vertraagd uitgevoerd. De vluchten van afgelopen week woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag waren geannuleerd. Voor de vlucht van dinsdag was een extra vlucht ingepland met een gehuurd toestel, maar ook die is niet doorgegaan.Volgens schema zou er gisteravond een Insel Air-vlucht uit Curaçao arriveren, maar die is vertraagd naar vanavond 20:20 uur. De vlucht die vanmorgen om 07:15 uur zou vertrekken uit Suriname naar Curaçao staat nu gepland voor 14:30 uur.Insel Air chartert het toestel (Fokker 70) van Fly Allways. Het toestel zal op Curaçao gelijk terugkeren met de passagiers die gisteravond op Zanderij zouden landen, nu dus vanavond om 20.20u. Het wordt dus een omgekeerde retour met vertrek uit Suriname. Sinds januari voert Fly Allways geen lijnvluchten meer uit.Eerder deze week had Insel Air voor de vlucht Curaçao - Georgetown ook al een keer de kist van Fly Allways gecharterd. Op de overige bestemmingen maakt Insel Air ook gebruik van andere kisten om hun operaties te kunnen uitvoeren.