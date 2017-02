Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens het seminar dinsdag. (Foto's: min. NH)





Op de bijeenkomst wordt informatie uitgewisseld met stakeholders, belanghebbenden en donoren binnen de energiesector. Het gaat over de uitvoering van de goedgekeurde Elektriciteitswet en de wet Energie Autoriteit Suriname. Ook de mogelijkheden tot financiële middelen voor energie gerelateerde projecten van donororganisatie en instituten wordt gedeeld.Zo hebben de International Development Bank en de Caribbean Development Bank uitgelegd welke fondsen er beschikbaar zijn en hoe belangstellenden hiervoor in aanmerking kunnen komen met hun energie gerelateerde projecten. Marcel Eyndhoven, technisch-directeur bij de Energiebedrijven Suriname (EBS), heeft het energieprofiel gepresteerd en geïdentificeerde projecten aangegeven. Hij heeft ook de uitdagingen waarmee het energiebedrijf kampt gedeeld met de deelnemers aan het seminar.Halverwege het jaar is het de bedoeling om de Energie Autoriteit Suriname te bemensen. Inleider Michael Kopinsky heeft de energiewet en de stappen die al zijn gezet uit de doeken gedaan. Hij heeft ook uitgelegd wat de rol van de Energie Autoriteit Suriname is.