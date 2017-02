Drs. Suresh Gobardhan





Juiste cijfers van hoeveel mensen in Suriname bekend of onbekend hoge bloeddruk hebben, is nog niet aangetoond doch men neemt aan dat dit over de 50% is van onze volwassenen. Hoge bloeddruk is een 'silent killer' en in de medische wereld is haast 90% geen oorzaak aan te wijzen waarom men hoge bloeddruk heeft. Uiteraard factoren als weinig beweging, overgewicht, vettig en zoutig eten, veel alcohol gebruik, roken, diabetes, veel te veel ergernis en stress zijn bekende oorzakelijke factoren.Laten we kijken wat u weet van hoge bloeddruk middels onderstaande quiz:1. Je moet liever rustig aan doen als je hoge bloeddruk hebt dus geen lichamelijke bewegingᴼjuist ? ᴼonjuist ? (antwoord: onjuist)Regelmatige lichaamsbeweging van bijvoorbeeld 3x per week een uur middels een cardio van 20 min, aansluitend buikspier en borstkas oefening, helpt niet alleen de bloeddruk omlaag brengen maar ook brengt het je hartconditie op peil, ontlast je stressniveau en reduceert eventuele overgewicht.Doch voor beginners is een half uur stevig lopen 5x per week al een goede start en later aanvullen met buik en borstkas spieroefeningen. Als je loopt en nog kan zingen erbij dan loop je te traag, als je nog kan praten erbij dan is het al een goed begin.2. Je voelt het wanneer je bloeddruk hoog isᴼjuist? ᴼonjuist ? (antwoord: onjuist)Helaas kan men jaren sluipende hoge bloeddruk hebben zonder dat door te hebben. 1 op de 5 Amerikanen met hoge druk hebben dat niet door en de vermoedens zijn 2 op de 5 Surinamers met hoge druk die er niet van bewust zijn. Derhalve is het zaak op zijn minst 2 tot 4 keer per jaar je bloeddruk te laten meten bij de huisarts.3. Bij bloeddruk meting is alleen de onderste waarde belangrijkᴼ juist ? ᴼ onjuist ? (antwoord: onjuist)Bij bloeddrukmeting worden altijd twee waarden gemeten, z.g bovenwaarde en onderwaarde. Als je bovenwaarde 120 tot 139 is en je onderwaarde 80 tot 89 dan zit je dicht tegen de fase van hoge bloeddruk in wording aan. Nu is dan de tijd om bewust wat er aan te doen.Als je bovenwaarde 140 en hoger is en je onderwaarde 90 of hoger dan heb je al hoge bloeddruk. Hoe hoger deze cijfers zijn hoe meer risico je hebt voor bijvoorbeeld beroerte, hartinfarct, nierfalen.4. Als bij jou hoge bloeddruk wordt gevonden moet je gelijk met medicijnen beginnenᴼ juist ? ᴼ onjuist ? (antwoord: onjuist)Juist dan is het zo belangrijk om met de juiste lifestyle te starten en ik hanteer al 25 jaar bij mijn patiënten de Age & attitude management lifestyle. Toepassen ervan brengt je in: Feel good, Look good, enjoy life.In elk geval moet je nu bewust worden van lichaamsbeweging, verstandiger eten, afvallen, stoppen met roken, minder alcoholgebruik, en minder vet, zoet en zout gebruik.Lukt jou de nieuwe lifestyle niet en blijft je bloeddruk hoog dan zul je medicijnen moeten gebruiken doch wel voortzetten de nieuwe lifestyle.5. Meditatie kan helpen de bloeddruk te verlagenᴼ juist ? ᴼ onjuist ? (antwoord: juist)Regelmatig en effectief in 'stilte' gaan kan inderdaad de bloeddruk helpen verlagen doch alleen mediteren om je bloeddruk omlaag te krijgen, is geen wet. Medicatie en lifestyle blijven belangrijk.