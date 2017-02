President Desi Bouterse tijdens een persconferentie woensdag. Naast hem zijn perschef, Clifton Limburg, die directeur wordt van het nieuwe directoraat Informatie. (Foto: Raoul Lith)





De president zei op een persconferentie woensdag dat de leerkrachten hard werken. Er moet gekeken worden naar hun belang. Bouterse haalde aan dat er constant overleg was met de onderwijsbonden. Zaken rond de herwaardering waren al rond. De FOLS heeft de voorstellen geaccepteerd, maar de Bond van Leraren is in actie gegaan.Het land kan geen onrust hebben in deze fase van ontwikkeling, waarbij de precaire situatie ook het hoofd geboden moet worden. De regering doet er alles aan opdat er geen chaos gecreëerd wordt. Wat afgesproken is met de bonden, zal worden nagekomen.Bouterse merkt op dat de organisatie die de regering verwijt onbetrouwbaar te zijn, zelf gebrekkige informatie geeft. In het belang van het kind stelt de regering zich coöperatief op. Een onderhandelingsteam is bezig met het voeren van gesprekken met de onderwijsbonden. De president merkt op dat er in de media tijdens interviews veel verkeerde informatie wordt doorgegeven. Hij deed een beroep op de media om meer aan onderzoek te doen en zo aan de ware toedracht te komen.De Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname hebben de regering een ultimatum gesteld dat op 13 februari verloopt. In die periode moet er volgens deze onderwijsbonden een oplossing worden bereikt over de herwaardering. Vakbondsleider Wilgo Valies heeft aangegeven dat er inspraak moet komen in de loonparagraaf. De werkgever kan volgens hem niet eenzijdig bepalen wat de werknemers zullen ontvangen.