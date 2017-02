Roy Adema





De SNTA zal zorgen voor de vernieuwing en verbetering van het beroepsonderwijs in Suriname. Roy Adema is voorzitter van de werkgroep SNTA. Hij vertelt dat de werkgroep in contact is met de Islamic Developement Bank voor de training van ongeveer 330 personen. “De mensen moeten getraind worden in verschillende aspecten om het werk later te kunnen doen. Ze moeten de qualification networks gaan opzetten volgens de regels van de CANTA. Pas hierna kan het werk goed verricht worden,” aldus Adema. Indien alles volgens planning verloopt zal de autoriteit in 2018 een feit zijn.De nodige wetgeving voor de instelling van de SNTA is geschreven door het advocatenbureau 4Justice met ondersteuning van de werkgroep SNTA en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen zorg dragen voor het Technisch- en Beroepsonderwijs (TVET) beleid niet alleen vraaggestuurd is, maar ook voortdurend afgestemd op alle ontwikkelingen van de wetenschap en de technologie. De opzet van SNTA kost USD 18.3 miljoen, meldt de voorlichting van het MinOWC.