Cliënten van het Bureau Dak- en Thuislozen maken Latour en omgeving schoon.





Organisaties zoals Fernandes, het Uitvoerend bureau van de Nar (UBN), de bestuursdienst en het Meldpunt kinderbescherming Latour, ondersteunen het project, dat als thema heeft: ‘Latour network community group for health’. Locatiemanager Claudia Cotin benadrukt dat de overheid en andere organisaties investeren in de daklozen. “We willen de samenleving laten zien dat de dakloze mannen, ondanks hun situatie ook wat terug kunnen doen voor de gemeenschap.” Het project zal na afronding worden geëvalueerd.Directeur van BDT Reza Doekie is blij met de ondersteuning die het project krijgt en over het feit dat de bewoners terug kunnen geven door Latour en omgeving te helpen schoonmaken”. Ook de buurman van BDT, de heer Bottse sprak zijn vertrouwen uit. “Toen ik hoorde dat BDT hier kwam, was ik boos, maar ik zag al gauw het nut van dit bureau in. Ik geloof dat dit project zal slagen. Ik kijk er positief tegen aan. Wanneer er goede dingen gebeuren moeten wij het ook aangeven”.