De Bikers Unit van Lelydorp. (Foto:KPS)





De bikers zullen op de fiets surveilleren in het ressort. Zij zullen ook bij de woensdagse en de zondagse markt aanwezig zijn voor de handhaving van de openbare orde en aandacht besteden aan de veiligheid rondom de scholen en andere druk bezochte locaties.De opleiding van de bikers was tweedelig, zegt de Public Relations van de politie. Het eerste deel betrof de fysieke mentale trainingen en het tweede deel de technische vaardigheden die in de praktijk worden toegepast. De politie hoopt met de eenheid in een groter deel binnen het ressort te kunnen surveilleren.