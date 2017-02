President Desi Bouterse. (Foto: René Gompers)





De Energie Bedrijven Suriname (EBS) wordt doorgelicht door Jacob Consultancy, een internationaal bedrijf. Dan is het duidelijk wat de kostprijs is van een kilowattuur stroom, want nu worden diverse tarieven genoemd. Wanneer de prijs bepaald is, dan is het duidelijk wat de prijs is.De president zegt dat de regering in contact blijft met het IMF. Suriname heeft voldaan aan de eisen die vooraf gesteld zijn voordat een overeenkomst is getekend. Er zijn goede voorstellen, vooral op het gebied van wetgeving gedaan. De subsidies zullen op eigen tempo worden afgebouwd door de regering.Suriname is bereid door te werken met het IMF. Er zal gekeken worden waar de regering en het IMF elkaar kunnen vinden. Ook als partijen elkaar niet kunnen vinden, blijft de relatie met IMF. Er is deskundigheid bij het IMF. Het Fonds zal advies blijven geven aan de regering wanneer ernaar gevraagd wordt.