President Desi Bouterse tijdens de persconferentie vandaag. (Foto: Raoul Lith)





Binnen het Nationaal Leger zullen er grondige verschuivingen komen. Het gaat om een totale reshuffeling kondigde Bouterse aan. Tijdens deze regeerperiode zijn ook parastatale bedrijven geobserveerd. Die worden onherroepelijk ook aangepakt. Ook bij de STVS en SRS zal er worden gereshuffeld.De informatie naar de samenleving loopt nog steeds niet. Hier zal verandering in worden gebracht. De president merkte op dat ook met deskundigen van de media gesproken zal worden over de informatievoorziening. Er komt een directoraat Informatie van de regering. Clifton Limburg die nu perschef is van het Kabinet van de President, wordt directeur van het directoraat Informatie. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme houdt op te bestaan.