Ferdinand Welzijn, de nieuwe minister van HI. (Foto: René Gompers)





"Het feit dat de Surinaamse economie zeer ernstig is ingekrompen en in zwaar weer verkeert. Dit dwingt ons om meer dan voorheen drastische bezuinigingsmaatregelen te treffen. Wij moeten ons gezamenlijk inspannen om iedere vorm van verspilling tegen te gaan, maar gelijkertijd de economische bedrijvigheid stimuleren. Dit kan het beste worden gedaan door investeringen in de productie te stimuleren. Deze investeringen zullen gericht moeten zijn op de verhoging van de nationale productie, diversificatie van onze economie," zegt de kersverse minister in gesprek met Starnieuws.De Surinaamse economie heeft volgens Welzijn een 'boost' nodig. "Deze kan alleen op gang worden gebracht wanneer wij met zijn allen de zelfde richting kiezen. Ik zie als grootste uitdaging het samenbundelen van positieve krachten dwars door alle individuele belangen heen, doelgericht te werken aan de verhoging van de productiviteit. De focus zal moeten liggen op het bevorderen van de export, het verhogen van het exportvolume. Daarmee worden de deviezenopbrengsten vermeerderd. De productie van goederen en producten ter vervanging van de import zullen bijzonder aandacht krijgen," zegt de bewindsman.Welzijn zal zich inzetten om de prijzen van voornamelijk basisgoederen stabiel te houden, terwijl het aan de consument gelegen zal zijn om voor kwaliteit te kiezen. "Wij zullen daarom de consumentenorganisatie sterk ondersteunen. Het klein en midden bedrijf zal bijzondere aandacht krijgen, waarbij programma's voor de opstartende ondernemers verder zullen worden ontwikkeld. Ook de grotere bedrijven zullen worden gestimuleerd om efficiënter te werken. Ik beloof dat ik mij gefocust zal houden op die zaken die waarde toevoegend zijn, geen lange en ingewikkelde praatjes maken, maar resultaat gericht beleid voeren. Ik reken daarbij op de samenleving in haar totaliteit, maar in het bijzonder op alle stakeholders," stelt Welzijn.