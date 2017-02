Een vrouw zit tussen de restanten van een afgebrand huis in Santa Olga, Chili.(Foto's: Reuters)





Meer dan duizend woningen zijn in rook opgegaan en een hele stad is van de kaart geveegd. Chileense autoriteiten hebben meer dan veertig mensen gearresteerd op verdenking van “mogelijke verantwoordelijkheid” bij het veroorzaken van de dodelijke bosbranden in het zuiden en midden van Chili. De theorieën over de mogelijke schuldigen verspreiden zich net zo snel als de bosbranden zelf, waarvan meer dan vijftig nog steeds niet onder controle zijn. Uit de Verenigde Staten, Rusland en Brazilië zijn enorme supertanker vliegtuigen ingezet om de bosbranden te bestrijden. Internationale hulp, ook in de vorm van brandweermannen, stroomt het land binnen. Maar het droge weer en de straffe wind zijn een geduchte tegenstander bij de bestrijding van de enorme vlammenzee.De bosbouw van Chili lijdt nu al meer dan US$ 350 miljoen verlies. Bosbranden zijn een vast onderdeel van hete, droge zomers in Chili, maar een bijna tien jaar durende droogte in combinatie met historisch hoge temperaturen, hebben gezorgd voor kurkdroge omstandigheden. Volgens de autoriteiten is het ergste voorbij, maar brandweerlieden –geholpen door helikopters en vliegtuigen, vechten sinds maandag nog steeds tegen 61 branden.Te midden van tekenen dat niet alle branden zelf zijn ontstaan, komen steeds meer complottheorieën over de herkomst, die sterk worden gevoed door social media. Negen van de tien mensen die enquêteurs Cadem hebben gepolst, geloven dat het grootste deel van de branden opzettelijk is gesticht en 75 procent heeft de manier waarop de overheid de ramp heeft aangepakt, afgekeurd. De mogelijke motieven van de gearresteerden voor het stichten van de branden, zijn onduidelijk.President Michelle Bachelet heeft gezegd dat het ministerie van Justitie onderzoekt "wie de branden in ons land heeft veroorzaakt, in welke gevallen er sprake is van opzet en in welke gevallen er sprake is van nalatigheid." Ze heeft het leger toestemming gegeven om op het platteland te patrouilleren in een poging om verdere brandstichting te voorkomen. Oppositionele wetgevers zeggen dat de regering te weinig, te laat heeft gedaan. "Ze proberen te zoeken naar verantwoordelijken, nog voordat ze de bosbranden hebben geblust om hun eigen incompetentie te verbergen," tweet de onafhankelijke oppositie parlementariër, José Manuel Edwards.