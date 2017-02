De Iraanse president, Hassan Rouhani, overweegt tegenmaatregelen op het inreisverbod van Trump. (Foto: Reuters)





Teheran zegt dat hij juridische, politieke en wederzijdse maatregelen zal nemen als reactie op het inreisverbod van Trump voor mensen uit Iran en zes andere overwegend islamitische landen. Rouhani heeft zijn focus op Trump gericht in een live-toespraak op de staatstelevisie. "Hij (Trump) is nieuw in de politiek. Hij is in een andere wereld geweest. Het is een totaal nieuwe omgeving voor hem."Rouhani die een toenadering tot Washington heeft geleid onder Trumps voorganger Barack Obama, voegt eraan toe: "Het zal hem een lange tijd in beslag nemen en het zal de Verenigde Staten veel kosten, totdat hij leert wat er gebeurt in de wereld." Trump heeft gezegd dat zijn speciale opdracht, die hij vrijdag heeft ondertekend, nodig is om de nationale veiligheid te beschermen.De Amerikaanse president heeft ook een forse verandering beloofd in het beleid naar Iran toe. Hij vindt het nucleair pact dat Teheran heeft gesloten met Washington en andere wereldmachten "de slechtste deal ooit onderhandeld".De vernieuwde impasse met Washington kan Rouhani's inspanningen om buitenlandse investeerders naar Iran te trekken verder verzwakken. Gedacht wordt aan vertraging in de levering van 80 Boeing toestellen en 100 Airbus toestellen, die vorig jaar al vastzat. "Vandaag is niet de tijd voor het scheiden van volken door muren," zegt Rouhani, in een duidelijke verwijzing naar de belofte van Trump om een barrière langs de Amerikaanse grens met Mexico te bouwen.Het verzet tegen het immigratieverbod van president Trump heeft zich dinsdag verder uitgebreid waarbij de Amerikaanse deelstaten Massachusetts, New York, Virginia en Washington ook meedoen aan de aanklacht over het reisverbod. Frankrijk heeft maandag beloofd de nucleaire deal met Iran te verdedigen, de handelsbanden met Teheran te versterken en het aantal beschikbare visa voor Iraniërs te verdubbelen.In Irak roeren parlementsleden zich over het inreisverbod van Trump. Ze hebben in een stemming de regering in Bagdad opgeroepen om wederkerige maatregelen toe te passen. Het decreet van Trump verbiedt burgers uit Irak, Iran, Syrië, Sudan, Somalië, Libië en Jemen de toegang tot de Verenigde Staten voor minstens 90 dagen. Het verbod heeft al tot heel wat protesten geleid in zowel de VS als in het buitenland. Ook op internationale luchthavens is er geprotesteerd. Reizigers uit de getroffen landen zijn gestrand op luchthavens. De Iraakse regering heeft echter nog geen officieel commentaar gegeven op het inreisverbod van Trump. De minister van Buitenlandse Zaken, heeft maandag de VS opgeroepen om het verbod te herzien. “We zien het als noodzakelijk dat de nieuwe Amerikaanse regering dit verkeerd besluit herziet,” zegt het ministerie in een verklaring.