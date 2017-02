Richenel Small





Small moet alle relevante zaken overdragen aan de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, Naftali Pawirodikromo. Small is vanwege 'gewijzigde beleidsinzichten' ontheven. Hij heeft een heel lange periode zijn krachten gegeven aan OWMCP. In de periode 1991-1992 was hij lid van MCP Beheer. Vanaf 2003 zat hij in het bestuur als secretaris/penningmeester. Sinds 2010 is Small directeur van OWMCP.Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft de vorige week een nieuw bestuur ingesteld voor OWMCP. Hij vroeg het benoemde bestuur om daadkrachtig op te treden en binnen zes maanden resultaten te boeken. Er moeten ook verkiezingen van een nieuw bestuur worden voorbereid. Dit bestuur is niet gekozen, maar bestaat uit aangewezen leden. Een van de eerste daden van het bestuur is de ontheffing van de directeur.