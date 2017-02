Marcellino Nerkust, president van de FOLS.





Na het laatste overleg met de raadsadviseurs op maandag 23 januari, waarbij onder andere verder is overlegd over het herwaarderingsprogramma eind maart 2017, is er afgesproken dat voor de twee maanden die er nog zijn (januari en februari 2017) naast de SRD 300 ook nog SRD 200 toe te kennen aan alle leerkrachten. De SRD 500 over januari en de SRD 500 over februari worden volledig kwijtgescholden bij de concrete uitvoering van het programma. Leerkrachten hoeven het geld niet terug te betalen, wat in feite eerder wel was aangegeven aan zowel de FOLS als de BvL. Dus…een verdienste van de FOLS, stelt Nerkust.Intussen is de SRD 200 reeds gestort op de rekening van de leerkrachten. Tijdens het overleg dinsdag op het Kabinet van de President is dit vermelde nogmaals bevestigd door de raadsadviseurs en staat nog rechtovereind. Het overleg had tot doel de afgelopen periode aan een evaluatie te onderwerpen en afspraken te maken hoe het herwaarderingstraject zal worden vervolgd richting eind maart 2017 en daarna.Een heet hangijzer is nog steeds het vergaren van informatie van de onderwijsgevenden dat nog niet helemaal rond is. Het feit dat de overeenkomsten op 21 april en 17 oktober 2016 ook door de FOLS is ondertekend, zal er gedurende het gehele traject ook overleg met deze organisatie gevoerd moeten worden, benadrukt Nerkust.