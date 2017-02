Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling wordt verwelkomd door het dorpsbestuur van Bigi Poika. (Foto: Ramon Keijzer/RO)





De bewindsman vindt dat dorpsgemeenschappen in het verleden, niet maximaal hebben kunnen profiteren van middelen verkregen uit houtkapvergunning. Het directoraat voor duurzame ontwikkeling van inheemsen, moet dorpsbesturen begeleiden in het transparant en effectief besteden van dorpsgelden voor ontwikkelingprojecten.Houtexploitanten die kapvakken bezitten in gemeenschapsbossen moeten behalve retrubutiebedragen aan de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SSB), ook nog tien Amerikaanse dollars afdragen per kubieke meter rondhout, ten behoeve van het dorpskas. Dit bedrag wordt op een rekeningnummer van het ministerie van RO gestort, waarna er een deling volgt opgebouwd uit; 15% voor het dorpsbestuur, 10% voor een dorpscommissie die zaken controleert, 5% voor het commissariaat en 70% in het districtsfonds voor ontwikkelingsprojecten die het dorp ten goede moet komen.Minister Dikan zegt dat het mogelijk is voor bewoners van het dorp, om op korte termijn, kleinschalige houtkapactiviteiten uit te voeren volgens de procedures van het extensief beheer. Dit houdt in dat houtkapactiviteiten volgens een vereenvoudigd exploitatieplan en kapplan van SBB plaatsvinden. Hiermee kunnen potentiële jongeren uit het dorp zelf ondernemen in deze sector.Dorpsbesturen moeten houtkapovereenkomsten en -contracten laten nakijken door deskundigen, voor die gesloten worden met externe ondernemers. Hiermee kunnen wurgpunten vroegtijdig geconstateerd worden. Technische fouten in de overeenkomsten kunnen leiden tot bijvoorbeeld verstoring van traditionele gebruiken, meldt het Burger Informatie Centrum Para.