Op aanwijzing van een burger die de melding had gedaan, werd de plek maandag aangedaan. De wetsdienaren troffen persoonlijke spullen aan. Onderzoek in de directe omgeving leverde niets op. Omstreeks 21.00 uur is het onderzoek gestaakt vanwege het feit dat de wetsdienaren niets meer konden waarnemen in het donker. Intussen waren de afdelingen Kapitale Delicten en Forensische Opsporing ingeschakeld. Het gebied werd gelijk afgezet en bewaakt. Dinsdag werd het onderzoek voortgezet.In een straal van ongeveer 10 kilometers waar de stille getuigen werden aangetroffen, is er een onderzoek ingesteld. Dat heeft geresulteerd in het ontdekken van oneffen grond. De omgeving werd afgezet en is de politie gestart met graven. Het lijk van een vrouwspersoon in verre staat van ontbinding werd opgegraven.Het lijk is door de familie geïdentificeerd. De 20-jarige Clarissa is op maandag 23 januari, omstreeks 08.00 uur van huis vertrokken in het voertuig van haar moeder. Zij had als bestemming de Anton de Kom Universiteit en is sedertdien niet teruggekeerd.Het voertuig waarin de vermiste haar woning had verlaten, is een dag later aan Groenhartweg, uitgebrand, teruggevonden. De politie startte gelijk een onderzoek nadat de aangifte door de familie was gedaan.De afdeling Kapitale Delicten heeft op donderdag 26 januari de 33-jarige Jonathan L. aangehouden in het onderzoek. Het lijk is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen.