De deelnemers aan de UNDP-Biza-training over verkiezingswettelijke regelingen en verkiezingsprocedures. (Foto: Biza0





De trainees moeten inzicht en kennis krijgen over de verschillende verkiezingswerkzaamheden. Rihanto Hardjopawiro, beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met het beleidsonderdeel Verkiezingen, zegt dat het uiteindelijke doel van de training is om uit de cursisten functionarissen te identificeren die zitting zullen nemen in verschillende werkgroepen.Tijdens de training worden procedures en regelingen uit de Grondwet, de Kiesregeling, het Kiesbesluit, het decreet Politieke Organisaties en de wet op Districten- en Ressortenindeling, behandeld. Functionarissen van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het Centraal Hoofdstembureau (CHS), die nauw betrokken zijn bij de verkiezingen, zullen een uiteenzetting geven over o.a. de procedures van het registreren van de politieke partijen en de kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers, zegt de voorlichting van Biza.“Bij de verkiezingen zijn er zestien werkgroepen. Deze zijn onder andere de werkgroep ID-kaarten, de werkgroep Straatnamen, de werkgroep Oproepingskaarten, de werkgroep Personeelsaangelegenheden en de werkgroep Legger. Een core-groep van 41 functionarissen uit deze training zal uiteindelijk de directeur van Binnenlandse Zaken ambtelijk moeten ondersteunen. Bij de verkiezingen is de directeur ambtelijk verantwoordelijk en de minister politiek verantwoordelijk”, verduidelijkt Hardjopawiro.