De verhuizing was noodzakelijk door de groeiende behoeften aan bevolkingsadministratieve zaken, zegt de voorlichting van Biza. Het CBB telt 42 BvB’s, verspreid over diverse districten, waar men onder meer terecht kan voor uittreksels en nationaliteitsverklaringen. Het verbeteren van de accommodatie wordt beschouwd als een belangrijke factor om de dienstverlening te optimaliseren.Enkele specifieke taken van het CBB zijn het verstrekken van identiteitsbewijzen, de zorg voor de uitvoering van de voorschriften m.b.t. de paspoortinstructie voor de Republiek Suriname en het bijhouden van een paspoortadministratie, het onderzoeken en vaststellen van de Surinaamse nationaliteit, alsook het bijhouden van een vreemdelingenregistratie en het verstrekken van informatie hieruit aan de daartoe bevoegde instanties.