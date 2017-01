De voorzitter van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM), Hugo Blanker





Blanker schrijft te hopen dat de bond nog voor 10 februari dit jaar, herbevestiging verkrijgt over de uitbetaling van alle kledinggeld aan alle medewerkers, die ervoor in aanmerking komen. In eerdere correspondentie had Wolf aangegeven, dat het een en ander niet abrupt zou worden afgeschaft.Volgens Blanker ondermijnt de directeur van Openbaar Groen met zijn optreden het gezag van de minister. Zo heeft Wolf in een bespreking in december verklaard niets af te weten van mutaties en vervanging van een aantal personeelsleden. Hij gaf ook aan hier niet achter te staan.Blanker geeft aan dat de bond niet over wil gaan tot het instellen van "passende modaliteiten", maar zich wil houden aan gemaakte afspraken en conflict wil voorkomen. “Het bondsbestuur rekent erop dat gestand zal worden gedaan aan de geloofwaardigheid van de minister van Openbare Werken en dat zij in deze ruim vóór 10 februari 2017 herbevestiging verkrijgt over de uitbetaling van alle kledinggeld aan alle medewerkers, die dit bedrag al ontvingen.”Het niet naleven van instructies door in elk geval de directeur, onderdirecteuren en afdelingshoofden van Openbaar Groen wordt door het bestuur van de ABPM opgevat als plichtsverzuim, dan wel insubordinatie, in verenigd verband. Bestuur en leden van de ABPM tekenen protest aan tegen dit optreden. Blanker schrijft te hopen dat de brief aan de minister, deel uit zal maken van het protocol van overdracht. “Wij inmiddels ervan doordrongen dat het haast onmogelijk is om in de gekenschetste ambiance behoorlijk te functioneren als minister”, schrijft Blanker.