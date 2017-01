Wereldwijd wordt namelijk geschat dat er nog eens drie miljoen mensen getroffen zijn door lepra, die niet zijn opgenomen in deze cijfers, omdat ze verborgen zijn gebleven. Stigmatisering en vooroordelen spelen een grote rol in het ontmoedigen van kinderen, vrouwen en mannen bij het zoeken naar hulp.Lepra komt voornamelijk voor in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Binnen de regio komt lepra het meest voor in Brazilië. Vergeleken met de jaren ’70 een afname, want destijds werden er ruim 175 nieuwe gevallen per jaar ontdekt. De gestage daling van het aantal leprapatiënten in Suriname is te merken sedert de introductie van de Multi Drug Therapy. Deze medicijnen zijn vanaf 1995 gratis beschikbaar voor elke leprapatiënt.Lepra is een van 's werelds oudste ziekten. In 2014 werden 213.899 mensen gediagnosticeerd met lepra. Tussen lepra en diabetes blijkt er een verband te bestaan. Zo blijkt in enkele tropische landen de co-existentie van diabetes mellitus en lepra te leiden tot een bijzonder groot aantal patiënten met risico op voetwonden. Bovendien komt daar een relatief groter aantal voet- en handinfecties bij diabetici voor, zonder dat er sprake is van de klassieke risicofactoren zoals arterieel vaatlijden en diabetische neuropathie. De incubatietijd van lepra kan oplopen tot 20 jaar, maar bekend is dat de ziekte nog wordt overgebracht, omdat er jaarlijks jonge kinderen in de statistieken zijn opgenomen.Ondanks het feit dat lepra te genezen is, leven er nog steeds miljoenen mensen over de hele wereld met een beperking als gevolg van deze ziekte. Jaarlijks wordt op 29 januari Wereld Lepradag herdacht, onder meer om er aandacht voor te vragen dat genezing mogelijk is. Lepra is volledig te genezen door middel van een Multi Drug Therapy behandeling gedurende zes maanden of een jaar. Vanwege het gebrek aan bewustzijn en het stigma dat de ziekte omringt, gaan sommige mensen pas heel laat op zoek naar hulp en wordt in die gevallen de diagnose te laat gesteld om levensveranderende handicaps te kunnen voorkomen.Schade aan de zenuwen door lepra leidt tot verlies van gevoel, wat betekent dat mensen met lepra geen pijn voelen in die gebieden die getroffen zijn door de ziekte. Zij hebben dan ook niet in de gaten wanneer ze snijwonden aan hun voeten oplopen of hun hand op een fornuisvlam verbranden. Zonder behandeling kunnen deze verwondingen geïnfecteerd raken en uiteindelijk leiden tot de kenmerkende levensveranderende handicap, die vaak geassocieerd wordt met lepra.Lepra wordt veroorzaakt door een langzaam groeiende bacterie, Mycobacterium leprae (M. leprae), en staat ook bekend als de ziekte van Hansen, omdat deze wetenschapper de M. leprae in 1873 had ontdekt. De ziekte kan onder meer voorkomen worden door een mondmasker te dragen bij nauw contact met leprapatiënten, die nog als besmettelijk worden geacht. Ook geldt voor onder anderen gezondheidswerkers dat zij de handen na contact met leprapatiënten goed dienen te wassen en ruim aandacht moeten besteden aan persoonlijke hygiëne. Voorts is het belangrijk goed en gezond te eten ter verbetering van de weerstand van het lichaam.