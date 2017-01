De politie heeft van een ontzield lichaam van een vrouw aangetroffen aan de Afobakaweg. Het lijk verkeert in verre staat van ontbinding.Het vermoeden bestaat dat het gaat om het lichaam van jonge vrouw die als vermist was opgegeven. Starnieuws verneemt dat het lijk is gevonden tussen mast 47 en 48.Het onderzoek is nog gaande. Er zal obductie worden gepleegd op het lichaam. De politie heeft nog geen informatie vrijgegeven over de lugubere vondst.