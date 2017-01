Suriname en Nederland zijn door 400 jaar Nederlandse slavenhandel, slavernij, landroof, leefroof en genocide sterk met elkaar verbonden geweest. Ook na de staatkundige onafhankelijkheid in 1975 is het dossier van genocide onder de Inheemsen en de tot slaaf gemaakte Afrikanen nog niet echt besproken en spelen erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling nog een belangrijke rol. De Staatshoofden in het Caribisch gebied hebben in juli 2013 het vraagstuk van Reparations op de agenda geplaatst en hebben een jaar daarna een tien punten programma voor Reparaties aangenomen. De Verenigde Naties heeft per 1 januari 2015 met de globale introductie van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst de basis gelegd om het vraagstuk van Reparaties=Herstelbetalingen te bespreken en daadwerkelijk te realiseren. Dit Decennium is dan ook het Decennium van Reparaties.De Nationale Reparatie Commissie Suriname en het Landelijk Platform Nederlands Slavernij Verleden onder leiding van Dr. Barryl Biekman werken sedert 2013 intensief samen op het gebied van historisch onderzoek vanuit een Surinaams perspectief en meer in het bijzonder vanuit het perspectief van de Afrikaanse tot slaaf gemaakten. Het perspectief van dit historisch onderzoek is het bewust maken van personen en instanties van het koloniale Nederlandse verleden in Suriname in al haar facetten en gaan voor reparaties als compensatie voor het historisch leed dat aan het Surinaamse volk in die periode is aangedaan.De aanleiding om een burgerinitiatief voor herstelbetalingen te organiseren was de redevoering die op 25 oktober 2016 door de Nederlandse vicepremier Lodewijk Asscher tijdens de lancering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) in Den Haag is gehouden. De minister heeft in een ‘hartbrekende toespraak’ gesproken over wat de Afrikaanse tot slaaf gemaakten is overkomen. Hij heeft ook gesproken over de omvang, de barbaarsheid, de verwerpelijke structuren en over de misdaden tegen de menselijkheid.De minister heeft echter niet gesproken over de tientallen miljarden florijnen die Nederlandse kooplieden-bankiers, ondersteund door de regenten-elites in de periode van de slavernij en het Nederlandse kolonialisme aan plantage-grondstoffen uit Suriname hebben gehaald.Dr. Barryl Biekman, voorzitter van het LPS heeft de minister tijdens haar toespraak na ontvangst van de VN Decennium Award erop gewezen dat de inhoud van zijn redevoering het opperste bewijs is waarom Reparaties gerechtvaardigd zijn. Zij heeft daarnaast betoogd waarom een verklaring van diepe spijtbetuiging ontoereikend is voor het vier eeuwen durende drama van misdaden die door Nederlanders onder door Nederlandse regeringen verstrekte octrooien zijn gepleegd. Zij heeft er verder voor gepleit om het vraagstuk van Reparaties uit de taboesfeer te halen.De Nationale Reparatie Commissie Suriname en het Landelijk Platform Nederlands Slavernij Verleden hebben het ‘Burgerinitiatief’ als instrument gekozen om het vraagstuk van Reparaties van de ‘achterkamers’ naar het Nederlandse en Surinaamse maatschappelijk middenveld te brengen. In dit kader zal de Nederlandse Parlementaire Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer der Staten Generaal worden benaderd. Aan deze Parlementaire Commissie zal er een aanvraag worden gedaan voor een Tweede Kamer debat over Herstelbetalingen voor het historisch leed dat onze voorouders in de periode van het Nederlandse kolonialisme is aangedaan evenals voor slavenhandel, slavernij, inclusief de trans-Atlantische slavenhandel, apartheid, piraterij en genocide en het gelijktijdig aanbieden van excuses De initiatiefnemers zullen een lijst met namen presenteren van (internationale) deskundigen die bij het debat in de Tweede Kamer betrokken moeten worden.Teneinde het Kamerdebat te kunnen houden zullen de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief minimaal 40.000 handtekeningen in Nederland, Suriname, Curaçao en de andere Nederlandse Koninkrijksgebieden en elders in de wereld verzamelen, die samen met de aanvraag aan de Nederlandse Parlementaire Commissie zullen worden aangeboden.In Suriname kunnen ondersteuners van het Burgerinitiatief vanaf maandag 6 februari aanstaande de achtergrondinformatie doornemen en hun handtekening plaatsen aan de Limesgracht 80 in het PWO-gebouw.Elke Surinamer is van harte welkom!