Sally Yates heeft geweigerd het decreet van president Donald Trump te bekrachtigen. (Foto: Getty Images)





In een verklaring beschuldigt het Witte Huis Yates van “verraad” van het justitieel apparaat en van “slap zijn aan de grenzen.” Trump heeft Yates vervangen door Dana Boente, de Amerikaanse rechter voor het Eastern District van Virginia. Boente zegt dat hij “vereerd is om president Trump te dienen” en heeft zijn departement opgedragen het controversieel besluit te handhaven.Trump heeft ook de waarnemend directeur van de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement, Daniel Ragsdale, vervangen. Het agentschap is verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wetten over immigratie en douane. Ragsdale zat sinds 20 januari op die post en is de voormalige adjunct-directeur. Er is geen reden gegeven voor het ontslag van Ragsdale. Hij is vervangen door Thomas Homan, de uitvoerende adjunct-directeur van de afdeling Enforcement and Removal.Vrijdag heeft Trump een decreet uitgevaardigd waarin burgers van zeven landen met een moslimmeerderheid tijdelijk worden verbannen van het reizen naar de Verenigde Staten (VS). Het inreisverbod heeft geleid tot grote protesten in de VS en in het buitenland.Yates is een carrière officier van justitie, die als plaatsvervangend procureur-generaal heeft gediend tijdens het zittingstermijn van voormalige president Barack Obama. In een brief heeft ze gesteld dat ze “niet overtuigd” was dat het bevel van de president rechtmatig was. "Zolang ik de waarnemend procureur-generaal ben, zal het ministerie van Justitie geen argumenten aanvoeren om het uitvoeringsbevel te verdedigen,” zei ze. Binnen een paar uur, heeft het Witte Huis aangekondigd: "President Trump heeft Yates van haar taken ontlast."In de verklaring beweert het Witte Huis dat ze "het ministerie van Justitie heeft verraden door te weigeren een rechtsbevel dat is ontworpen om de burgers van de Verenigde Staten te beschermen, af te dwingen." De verklaring beschrijft haar ook als “slap aan de grenzen en zeer zwak inzake illegale immigratie.”Democraten slaan terug op het ontslag van Yates. Senator Chuck Schumer, de partijleider, zegt in een verklaring dat de "procureur-generaal loyaal en trouw moet zijn aan de wet, en aan niet het Witte Huis. Het feit dat deze regering dat niet begrijpt, dat is huiveringwekkend."Haar vervanger, Boente, was in 2015 ook benoemd door Barack Obama. De Amerikaanse Senaat had zijn benoeming goedgekeurd. Trump wacht nu tot zijn eigen kandidaat de goedkeuring krijgt van de Senaat. Later deze week zal de kandidaat van Trump, senator Jeff Sessions, worden gehoord in de Senaat.Honderden diplomaten en buitenlandse ambtenaren zijn formeel gezamenlijk bezig het inreisverbod van president Trump te bekritiseren. In een concept verklaring staat dat inreisbeperkingen de VS niet veiliger zullen maken, dat ze on-Amerikaans zijn en de verkeerde boodschap sturen naar de moslimwereld. Het verbod geldt voor burgers uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen.Ondanks de controverse heeft het Witte Huis het decreet van Trump steeds verdedigd. Perschef Sean Spicer zegt dat diplomaten “het programma moeten krijgen.” Daarnaast heeft de voormalige president Barack Obama de conventie van de voormalige presidenten om commentaar op hun opvolgers te vermijden, blijkbaar verbroken. In een reactie op de protesten over het immigratieverbod zei Obama dat hij “bemoedigd” was. "Burgers die hun grondwettelijke recht uitoefenen om samen te komen, zich te organiseren en hun stem te laten horen door hun verkozen ambtenaren, is precies wat we verwachten te zien als de Amerikaanse waarden in het geding zijn", zei hij in een verklaring waarin Trump niet bij naam is genoemd.