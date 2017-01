De verschillende religieuze groepen in het land krijgen de gelegenheid om met een televisietoespraak hun boodschap over te brengen. Soeropawiro onderstreept het belang van de activiteiten van deze week. “Er moet hard worden gewerkt om de verschillende religiën te koesteren en te bewerkstelligen dat de mensen hun religieuze normen en waarden van jongs-af-aan thuis en op school meekrijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken probeert de projecten en activiteiten van de verschillende religieuze groeperingen in dit kader zoveel als mogelijk te ondersteunen.”Biza zorgt ervoor dat zoveel mogelijk geestelijken een bezoldiging ontvangen, want uiteindelijk zijn het de geestelijken die de mensen kunnen onderwijzen in hun geloof, zegt de voorlichting van het ministerie. “Als de mensen zich bewust zijn van goede normen en waarden en zich verdiepen in hun eigen geloof, dan kunnen zij het best functioneren in de maatschappij. Ook is het de taak van deze bezoldigde geestelijken om de gemeenschap te onderwijzen dat er andersdenkenden zijn en dat zij desondanks toch in vrede en harmonie en met respect en liefde voor elkaar kunnen leven”, geeft Soeropawiro aan.De ministeries van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn van plan om lesbrieven op te stellen voor de verschillende scholen, vanaf het basisonderwijs. Het doel is niet alleen om kinderen de eigen religie bij te brengen, maar hen ook te leren over de religie van alle andere kinderen, zodat ze daar meer begrip voor kunnen opbrengen. Dit initiatief zal in samenwerking met de Interreligieuze Raad in Suriname (Iris) worden uitgevoerd.De harmonieweek is ingesteld na goedkeuring door de Verenigde Naties in het jaar 2010, nadat eerder dat jaar een voorstel was gedaan door Koning Abdullah II van Jordanië, meldt de voorlichting van Biza.