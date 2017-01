DNA TV op kanaal 8-4.





Een officieel kanaal voor het hoogste orgaan van Staat realiseren, is sinds 2010 het streven geweest van Simons. De samenleving krijgt via de live uitzendingen direct een indruk van wat leden tijdens de openbare vergaderingen naar voren brengen.In de eerste fase wordt eerst proefgedraaid en kan de samenleving feedback geven. Naast de live-uitzendingen worden de televisieproducties van het parlement herhaald, laat de afdeling Communicatie en Informatie optekenen.De Assembleevoorzitter deelt mee dat er ook voorlichting komt over wetgeving. Verder zullen ook programma’s van internationale organisaties die met wetgeving te maken hebben op de beeldbuis verschijnen.