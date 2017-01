“De ICJ benadrukt nogmaals dat de internationale normen voor een eerlijk proces moeten worden gerespecteerd, met inbegrip van het beginsel dat over aanklachten moet worden beslist door een bij wet ingestelde, bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige rechtbank. Deze beginselen van behoorlijke rechtspleging beschermen zowel de rechten van de verdachten als die van de nabestaanden.”De ICJ is een wereldwijde organisatie van juristen, met 21 secties en tientallen gelieerde organisaties in landen over de hele wereld. De ICJ houdt al sinds 2012 toezicht op de rechtszaak in Suriname over de beschuldigingen van moord tegen president Desi Bouterse en anderen in Fort Zeelandia op 8 december 1982.