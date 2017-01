HI richt zich in deze fase vooral op ondernemers in de sectoren agrarische verwerkingsindustrie (bijv. fruit, groenten en vleesverwerking), houtverwerkingsindustrie, creatieve industrie (waaronder ICT toepassing) of productieverhogende innovatie en dienstverlening. Zij kunnen een combinatie van financiële middelen uit het fonds en begeleiding vanuit de opgezette Ondernemersdesk ontvangen. Er zijn binnen HI personen getraind voor de begeleiding en er zullen ook nodige partnerschappen met externe trainers worden gesloten.De leenbedragen zijn in 3 categorieën onderverdeeld en er kan tot SRD 150.000 worden geleend. Ondernemers kunnen ook samenwerken, om een groter bedrag geleend te krijgen, bijvoorbeeld om samen een productiemachine te kopen, zegt de voorlichting van HI. Het ministerie heeft het mogelijk gemaakt dat nu gemakkelijker een NV en een Coöperatieve Vereniging kunnen worden opgericht, met minder formaliteiten en kosten.De startende ondernemers kunnen ook roerende goederen, bijvoorbeeld gekochte machines, als onderpand geven. Er is nu ook een wettelijke regeling gereed om te bevorderen dat roerende goederen gemakkelijker als onderpand gebruikt kunnen worden; de kredietgevers worden hiermee beter beschermd, zegt HI.