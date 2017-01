De verklaring van de VHP, uitgegeven via de Mediacommissie van de partij, luidt als volgt:"De partij VHP heeft kennis genomen van de beslissing van de Krijgsraad om het 8 decemberproces voort te zetten. De VHP vindt het altijd belangrijk dat de rechtsstaat sterk is en blijft. Een cruciaal element van een sterke rechtsstaat is een onafhankelijke rechterlijke macht.Het is thans van belang dat de rechterlijke macht verder ongehinderd haar werk kan doen. De VHP doet een beroep op alle partijen om de rechtsgang niet te belemmeren en de Krijgsraad zijn werk te laten doen."