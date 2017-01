Optreden van Sukru Sani zondag in de Amsterdamse concertzaal Paradiso. (Foto's: Mirjam Marks)





Ramon van Laparra van Master Blaster bleek nog altijd prima overweg te kunnen op zijn saxofoon. Hits alsenbrachten de zaal meteen in feeststemming. Aansluitend bracht het zangduo Patrick Tevreden en Henry Ceder met Sukru Sani swingende kawina en kaskawi. Terwijl Iwan Esseboom, die nog even werd geflankeerd door Oscar Harris, tijdens de laatste show nauwelijks van ophouden wist. De avond werd aan elkaar gepraat door Edgar ‘Bugru’ Burgos van Trafassi.De coryfeeën uit de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw kregen een warm en enthousiast onthaal van het merendeels Surinaamse publiek. De liedjes werden woord voor woord meegezongen en wie niet danste deed zich in de benedenzaal te goed aan roti, tjauwmin of saoto.Toch was het niet alleen nostalgie in Paradiso. Zo zongen Patrick Tevreden en zijn talentvolle neef Serry Schenkers halverwege de avond een nieuw up tempo kaseko-nummer:. Rapper AfuSensi nam daarin het laatste couplet voor zijn rekening. De bijbehorende clip werd vorige week gelanceerd op You Tube en kreeg binnen de kortste keren duizenden views. In het filmpje figureren naast ‘Tevé’ en ‘Serry’ onder meer Burgos, stand-up comedian Jeffrey Spalburg en trompettist Setish Bindraban. Te zien is hoe een hinderlijke buurman op een vrolijk Surinaams familiefeestje voor de nodige consternatie zorgt.De hitpast in de opzet van Top Notch om niet alleen de rijke kawina- en kasekotraditie opnieuw onder de aandacht te brengen, maar tegelijkertijd oude coryfeeën samen te brengen met jong Surinaams muziektalent. Daarmee speelt de platenmaatschappij in op de drang onder Surinaamse muzikanten om hun genres voortdurend te blijven ontwikkelen en van nieuwe dimensies te voorzien. Een eerder voorbeeld was de succesvolle vertolking vanvan Max Woiski jr. door Edgar Burgos en rapper Keizer.Sinds de introductie van het label Sranan Gowtu in 2013 zijn naast het gelijknamige boek inmiddels veertien cd’s verschenen van grootheden uit de Surinaamse muziekgeschiedenis. Behalve twee verzamelalbums gaat het om compilaties van onder meer Kid Dynamite, Lieve Hugo, de beide Woiski’s, Max Nijman, Trafassi, Oscar Harris, Papa Touwtjie en Aptijt.Diederik Samwel