Raadsman van Edgar Ritfeld, Gerold Sewcharan. (Foto: Raoul Lith)





De advocaat is enigszins teleurgesteld dat de Krijgsraad maandag uitstel heeft verleend aan auditeur-militair Roy Elgin. Sewcharan wijst erop dat de vervolgingsambtenaar steeds heeft gesteld dat hij klaar is om zijn requisitoir te houden. Uitstel was volgens de raadsman niet nodig. Hij is wel blij dat de Krijgsraad de zitting op 9 februari in de burgerkamer en op 17 februari in de militaire kamer houdt.Sewcharan beklemtoont dat de Krijgsraad slechts op basis van de wet kan handelen. Het was niet meer mogelijk om in te grijpen in een proces dat al zo vergevorderd is, waarbij het Openbaar Ministerie met een strafeis moest komen. Daarom heeft de Krijgsraad de Amnestiewet in 2012 en de opdracht van de regering aan de procureur-generaal om het strafproces onmiddellijk te beëindigen, naast zich neergelegd. Het verzoek van het Openbaar Ministerie voor beëindiging van de zaak, is afgewezen.