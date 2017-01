Advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, in gesprek met journalisten na afloop van de zitting van de Krijgsraad. (Foto: Raoul Lith)





Het besluit van de Krijgsraad om door te gaan met de strafzaak, betekent voor Essed dat iedereen die een moord gepleegd heeft, wordt berecht. Het maakt niet uit of het gaat om een president of een timmerman. Zodra één of meerdere personen zich hieraan kunnen onttrekken, is er geen sprake van een rechtsstaat, beklemtoont de advocaat.De Krijgsraad, onder leiding van Cynthia Valstein-Montnor, wilde dat auditeur-militair Roy Elgin vandaag zijn requisitoir zou houden. Elgin vroeg echter om uitstel. Na een korte schorsing heeft de Krijgsraad het verzoek gehonoreerd. Op 9 februari houdt Elgin zijn requisitoir in de burgerkamer. In deze kamer, met drie burgerrechters, staan naast Desi Bouterse ook terecht Arthy Gorre, Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk. De rest van de verdachten staat terecht in de militaire kamer, waar naast Valstein-Montnor twee militaire rechters deel van uitmaken.