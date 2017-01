President Desi Bouterse heeft Ferdinand Welzijn gevraagd om minister te worden van Handel en Industrie. Welzijn is voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Hij was voorzitter van Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.Op Openbare Werken komt Jerry Miranda, die nu nog districtscommissaris is van Paramaribo Noord-Oost. Christine Polak zal de scepter zwaaien op Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Joan Dogojo verhuist naar Sport en Jeugdzaken. Roline Samsoedien, deken van de districtscommissarissen, gaat naar Ruimtelijke Ontwikkeling, Grond- en Bosbeheer. Yldes Beighle wordt minister van Buitenlandse Zaken.