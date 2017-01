Auditeur-militair Roy Elgin. (Archieffoto)





In de militaire kamer zal de auditeur-militair op 17 februari zijn requisitoir houden. De Krijgsraad heeft beslist dat de vervolging in één keer voor alle vier verdachten in de burgerkamer zijn strafeis kenbaar maakt. Ook in de militaire kamer zullen alle verdachten tegelijk horen wat de eis is van het Openbaar Ministerie.De Krijgsraad heeft besloten de opdracht die de regering heeft gegeven aan de procureur-generaal naast zich neer te leggen. Eerder is dat ook gebeurd met de Amnestiewet die aangenomen was door De Nationale Assemblee in 2012.