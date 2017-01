De directie van InselAir en de regering van Curaçao hebben de handen ineen geslagen om de Curaçaose carrier InselAir uit de financiële problemen te halen. (Foto: Min. EZ)





InselAir is al geruime tijd in financieel zwaar weer, doordat de maatschappij haar gelden van Venezuela niet kan krijgen. Afgelopen week zijn diverse vluchten van InselAir geannuleerd. Ook de vlucht van gisteravond is niet doorgegaan, waardoor Surinaamse reizigers in Curaçao zijn gestrand. Ook de terugvlucht vanochtend vanuit Zanderij is afgezegd. Sinds woensdag zijn al vier retourvluchten van de Curaçaose carrier geannuleerd. Een deel van de gestrande Surinaamse passagiers is intussen op eigen kosten met de SLM teruggevlogen.InselAir vliegt op weekbasis vijf keer tussen Hato Airport en de Johan A. Pengel International Airport. De eerst volgende vlucht naar Suriname staat gepland voor woensdagavond. Naast de Paramaribo vlucht gingen ook tal van andere vluchten niet door of staan gepland met ruime vertragingen. Deze annuleringen en vertragingen zijn het gevolg van inspecties aan de vliegtuigen die worden uitgevoerd door het departement van luchtvaart.Slecht onderhoud en recente incidenten op een aantal vluchten vormen de aanleiding voor de twijfels over de luchtwaardigheid van de vliegtuigen van de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. De Curaçaose regering wil dat de ontsluiting van het eiland blijft gegarandeerd, waarbij veiligheid van primair belang is. In een persbericht stelt het Curaçaose ministerie van Economische ontwikkeling dat de economie en de werkgelegenheid in het bijzonder in sterke mate afhankelijk zijn van betrouwbare luchtverbindingen met onder meer de omringende landen.De Curaçaose regering krijgt onder meer het pandrecht en vruchtgebruik op 51% van de aandelen in de werkmaatschappijen van InselAir. De overheid verkrijgt alle normale aandeelhoudersrechten zonder eigenaar te worden. Het managementteam is versterkt met twee directeuren op voordracht van de overheid en moet eind februari een stabilisatieplan gereed hebben. In dit plan moet zijn opgenomen hoe de bedrijfsvoering van InselAir binnen afzienbare tijd moet worden genormaliseerd wat moet resulteren in een winstgevend bedrijf.Parallel met de uitvoering van het plan zullen de afgesproken bedragen worden overgemaakt. De eerste tranche van ANG 3 miljoen (US$ 1,7 miljoen ) is in december als voorschot op de overeenkomst uitbetaald. Vandaag is een tweede betaling van ANG 5,6 miljoen (US$ 3,2 miljoen) voor januari overgemaakt. Binnen drie maanden moet er een businessplan op tafel liggen die de raad van commissarissen moet goedkeuren. Het businessplan moet voorzien in de strategie en operationele en financiële doelstellingen voor de komende drie jaar. Het plan beschrijft het traject om te komen tot een strategische partner die het bedrijf met kapitaal en know how versterkt. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt gestart met de selectie van een strategische partner. De bedoeling is dat de overheid zich aan het einde van dat traject terugtrekt.