Advocaat van Desi Bouterse, Irvin Kanhai. Hij is niet verrast door het besluit van de Krijgsraad om de 8 december strafzaak voort te zetten. (Foto: René Gompers)





De Krijgsraad heeft de auditeur-militair Roy Elgin gevraagd om zijn requisitoir te houden. Kanhai merkt op dat hij afwacht wat Elgin in zijn requisitoir zal eisen. De Krijgsraad heeft geen rekening gehouden met de instructie die de regering aan de procureur-generaal heeft gegeven op basis van artikel 148 van de grondwet. Aan het Openbaar Ministerie is opgedragen om de vervolging onmiddellijk te staken. De regering had aangevoerd dat de staatsveiligheid in gevaar kan komen wanneer de zaak doorgaat.Kanhai zegt dat hij niet weet welke stappen de regering zal nemen, nu de Krijgsraad besloten heeft door te gaan met de vervolging. "Ik ben advocaat en geen executieve".De zitting die geschorst was, is intussen hervat. Elgin wilde weten of de zaak tegen alle verdachten is hervat. De Krijgsraad deelde na de schorsing mee dat alle zaken in het 8 decemberstrafproces zijn hervat.