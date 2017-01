De brandbluswagen van Tamanredjo is over de kop geslagen vanmorgen.





Starnieuws verneemt dat het blusvoertuig van brandweer Tamanredjo onderweg was naar een brandmelding. In de bocht bij Peperpot aan de Oost-Westverbinding, is het voertuig over de kop geslagen en in een trens beland.De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.