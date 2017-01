Martin Schulz heeft in Berlijn opgeroepen voor meer sociale rechtvaardigheid. (Foto's: EPA)





Hij heeft zijn aanhangers beloofd dat zijn campagne voor de verkiezingen van september, zich zal richten op "hardwerkende mensen". Hij kijkt er ook naar uit om de verkiezingen "echt spannend" te maken. De SPD heeft sinds 2013 in een “grote coalitie” met de christendemocraten (CDU) van Merkel geregeerd.De SPD hoopt dat de keuze van Schulz, die ook de leider van de partij zal worden, de kansen kan stimuleren om mandaat te krijgen om zonder de CDU te regeren. Opiniepeilingen suggereren dat de sociaaldemocraten met enig verschil in het spoor van de CDU zitten, hoewel de persoonlijke peiling van Schulz gunstig afsteekt bij die van Merkel, die van plan is om voor een vierde termijn te gaan.In een toespraak voor 1.000 aanhangers in Berlijn, heeft hij gesproken over een diepe verdeeldheid in Duitsland. Hij zegt dat hij zal vechten voor meer rechtvaardigheid en sociale eenheid. "Alleen met een samenleving die elkaar bijeenhoudt, kunnen we sterk zijn."De 61-jarige Schulz heeft ook kritiek op de regering van de Amerikaanse president Donald Trump en op Hongarije voor hun houding over immigratie. Schulz vervangt Sigmar Gabriel als leider van de SPD. Gabriel heeft dinsdag bij verrassing aangekondigd dat hij aftreedt als partijleider en kandidaat-bondskanselier. Zijn aankondiging volgde nadat hij had toegegeven dat Schulz een betere kans maakt om de partij naar de overwinning te leiden. Gabriel, de Duitse vice-kanselier, is bij een herschikking van het kabinet vrijdag, benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken.Schulz is een voormalige boekhandelaar en komt uit Aken in de buurt van de Nederlandse grens. Hij wilde op een gegeven moment profvoetballer worden. Zijn internationale profiel steeg in 2003, toen hij in het Europees Parlement botste met de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi, die hem vergeleek met een nazi-concentratiekampbewaker.