Directieleden van Humus, Jurgen Cafe en Demis John. Het bedrijf is gevestigd aan de Fred Derbystraat 78.





Humus staat voor groei en biedt een vruchtbare grond voor bedrijven en personen om hun maximale potentie te benutten. Er worden diensten aangeboden op het gebied van verzekeringen, onroerend goed en strategisch management. Het bedrijf heeft internationale ambities.Assuria, is momenteel één van de partners waarmee Humus zal samenwerken op het gebied van verzekeringen. Deze verzekeringsmaatschappij opereert al in de regio, met name Guyana en Trinidad & Tobago. Het bedrijf is agent van de Assuria producten en kan hierdoor de regionale klanten bedienen.Er is volgens de directie veel behoefte bij Surinaamse bedrijven om over de grenzen te kijken. De eerste stap is vaak Guyana. "Met ons netwerk in het Caribisch Gebied, met name Guyana, Trinidad & Tobago en Barbados, zijn we een goede partner om de internationaliseringsprocessen te begeleiden. Ook het managen van transborder operaties brengt verder de nodige uitdagingen met zich mee".