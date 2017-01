Dennis Lapar (Foto: Hans Lachman)





Mensen die een aantal jaren in Nederland hebben gewoond en de AOW-gerechtigde Nederlandse leeftijd hebben bereikt, kunnen een aanvraag doen. Zij kunnen volgens Lapar wellicht alsnog in aanmerking komen voor het Nederlandse AOW-pensioen.Vanaf het 15e levensjaar heeft een persoon, die in Nederland is ingeschreven, recht op een AOW-pensioen, dat jaarlijks met 2% wordt opgebouwd. Het maakt niet uit of de persoon nu in Suriname woont. De aanvraag moet wel zelf ingediend worden.Lapar antwoordt op een vraag van Starnieuws dat hij in de afgelopen jaren gesprekken heeft gevoerd met een aantal mensen in Suriname. Hieruit kwam naar voren, dat zij vergeten waren dat zij recht hebben op het Nederlandse AOW-pensioen. Sommige mensen hebben heel kort in Nederland gewoond. Bijvoorbeeld vier jaren. Het is ook voor deze personen aantrekkelijk om zijn of haar AOW-pensioen op te vragen."Ik vind het belangrijk, dat de mensen ook krijgen wat hen toekomt. Zij hebben er recht op. De Nederlandse overheid zal niet het initiatief nemen om de mensen, die niet meer in Nederland wonen, op te sporen om hen erop te wijzen, dat zij hun aanvraag moeten indienen. De senioren in Suriname, die een aantal jaren in Nederland hebben gewoond, kunnen het extra geld goed gebruiken.Lapar geeft jaren gratis informatiebijeenkomsten over 'Wonen,Werken & Ondernemen in Suriname'. "Ik streef ernaar om de werkgelegenheid in Suriname te verbeteren. Daarnaast promoot ik al sedert 2008 het wonen in Suriname. Ik wil meer personen in Suriname laten wonen, die hun AOW-pensioen en bedrijfspensioen in Suriname besteden," zegt Lapar.