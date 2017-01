Opvallend was het vertrek van coach Dennis Bainoe van Transvaal na de 2-0 dreun tegen koploper Leo Victor. Transvaal bengelt na 8 wedstrijden nog steeds onderaan de ranglijst.Regerend kampioen IMT kwam heel snel op een doelpunt in deze wedstrijd die zondagavond in het Frank Essed stadion werd gespeeld. Uit een hoekschop stond Giovanni Waal zonder mandekking, waardoor hij kon uithalen: 1-0.Gelijk hierna kreeg SNL een penalty nadat de bal met de hand werd gespeeld in het strafschopgebied. Donovan Loswijk was niet doeltreffend voor SNL. Doelman Obrendo Huiswoud koos de juiste hoek en verdedigde zelf de rebound en voorkwam zo de gelijkmaker.Het spel vlotte na 25 minuten spelen bij beide ploegen niet. Veel verkeerde passes en fouten in de verdediging. De bal werd ongecontroleerd getrapt en het was SNL die veel knaagde aan de verdediging van IMT. De kampioen kwam op gegeven moment zelfs onder druk te staan.Claudio Pinas kreeg na een voorzet een kans, maar de doelman van SNL dacht er anders over. Op rechts kwam SNL op dreef na een counteraanval. De bal kwam bij Donovan Loswijk die dit keer wel doeltreffend was: 1-1.IMT toonde toch meer karakter en kwam zoetjes aan in het spel. Een voorgetrokken vrije trap op links was de aanzet voor het tweede doelpunt. Miguel Darson kwam alleen te staan achter de verdediging en na een mislukte poging met het hoofd kon bij de bal nog met het been in het doel krijgen: 2-1.In de tweede helft voerde IMT het tempo op. Het was mooi combinatiespel met een achterzet, een overstap van Pinas op Stefano Rijssel. Met links trapte Rijssel de bal ver buiten bereik van de doelman: 3-1.Kort hierna werd de doelpuntenmaker van SNL het veld uitgestuurd. Hij kreeg rood voor gevaarlijk spel. IMT had de smaak te pakken en creëerde weer mooi combinatiespel. Dit keer vanuit het centrum en wist Giovanni Waal voor de tweede maal in de strijd te scoren: 4-1.SNL had niets meer in de melk te brokkelen en pakte de landskampioen zo overtuigend de drie competitiepunten. Inter Moengo Tapoe komt hierdoor op 16 punten, WBC op 18 en Leo Victor op 19 competitiepunten.Overige uitslagenPVV-Voorwaarts: 0-2Notch-Robinhood: 1-1Transvaal-Leo Victor: 0-2Jong Rambaan-Botopasie: 2-1WBC-Nishaan 42: 3-1