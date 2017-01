Benoit Hamon heeft de tweede ronde van de Socialistische partijverkiezingen comfortabel gewonnen. (Foto: AP)





De ex-minister van Onderwijs heeft voormalige premier Manuel Valls met een comfortabele meerderheid verslagen. Valls heeft nog voor de uiteindelijke uitkomst bekend was, zijn nederlaag erkend. De verwachting is dat de socialisten het moeilijk krijgen bij de verkiezingen. Uitgaande president Francois Hollande, een collega-Socialist, scoort laag bij de opiniepeilingen. De conservatieve Francois Fillon, de rechtse Marine Le Pen, en de centristische Emmanuel Macron leiden de peilingen.Met 60% van de stemmen geteld bij de beslissende socialistische partijverkiezingen, had Hamon net iets meer dan 58% tegenover Valls met 41%. Nadat zijn overwinning was aangekondigd, zei Hamon: "Ondanks de verschillen, zijn de krachten van links in termen van ideeën nog nooit zo dicht bij elkaar geweest. Laten we bij elkaar komen."Hij heeft de Socialistische Partij, de onafhankelijke linkse Jean-Luc Mélenchon, en een groene kandidaat opgeroepen om zich te verenigen en "te werken aan een meerderheidsregering".De 49-jarige Hamon is de meest linkse van de oorspronkelijke zeven kandidaten die vorige week in de eerste ronde in de socialistische race waren. Hij heeft aan populariteit gewonnen door een reeks van progressieve plannen, waaronder een voorstel voor een universeel maandelijks inkomen voor alle burgers. Ook wil hij cannabis legaliseren en de arbeidswet die vorig jaar werd aangenomen parkeren. De wet maakt het makkelijker om werknemers aan te nemen en te ontslaan.Bij de partijverkiezingen mocht iedereen stemmen, ook degenen die geen lid zijn van de Socialistische Partij. Volgens de organisatoren was de opkomst veel hoger dan de vorige week, toen 1,6 miljoen mensen hun stembiljetten in de bus deden. Er zijn echter meldingen van ongeregeldheden. Zo vertelde een verslaggever van nieuwssite Buzzfeed dat ze vier keer mocht stemmen in de tweede ronde. Ze zei dat ze haar stem ongeldig had gemaakt om te voorkomen dat deze de uitkomst zou beïnvloeden. Journalisten van het dagblad Le Monde beweren ook dat hen werd toegestaan om meer dan één keer te stemmen in de eerste ronde.Valls had zijn campagne gebouwd op zijn ervaring die hij had opgedaan als premier tussen 2014 en 2016. De presidentiële race heeft in de afgelopen dagen een draai genomen waarbij favoriet François Fillon verwikkeld is geraakt in een controverse over de betalingen aan zijn vrouw voor politiek werk. Een Franse publicatie beweert dat er geen bewijs is dat ze het werk heeft uitgevoerd. Fillon heeft de aantijgingen ontkend en zegt dat hij uit de race zal stappen als er voldoende bewijsmateriaal is om een onderzoek te starten.Fillon en zijn vrouw waren zondag naast elkaar te zien in Parijs tijdens een campagne die zijn kandidatuur nieuw leven moet inblazen. "Laat mijn vrouw uit het politiek debat!," zei Fillon in zijn toespraak, die daarvoor een spetterend applaus van de supporters kreeg. Het ‘schandaal’ van Fillon kan mogelijk een impuls zijn voor Marine Le Pen, die tegen immigratie is en die heeft beloofd om de oorspronkelijke Fransen op de eerste plaats te zetten.