Vakbondsleider Wilgo Valies na de zitting in de raadkamer vrijdag.





“Nou broeders, het allerbeste toegewenst in het jaar van de vurige haan.”“Gelukkig is het niet de rode haan, want die heeft vanaf 1 januari al genoeg gekraaid”“En hopelijk krijgen we niet nog meer hanengevechten waarbij allerlei ‘mansma e feti gi macht.”“Nou, dat is ons typische haantjesgedrag; daarin zijn we wel haantje-de-voorste.”“Maar in corruptiebestrijding zijn we haantje-de-achterste, zelfs Guyana streeft ons ook hierin voorbij.”“Tja, twee of meer hanen in het kippenhok geeft veel gekakel en weinig eieren; zie onze oeverloze babbelcultuur en zwakke productie.”“Ach, over een paar jaren zal daar geen haan meer naar kraaien, echt niet.”“We produceren meer leningen en dienstreizen dan wat anders.”“Daarom zeg ik: een goede haan wordt niet vet.”“Ja, maar wij houden ervan de gebraden haan uit te hangen, sori sma hoe great we leven.”“En welk dier volgt in 2018?”“Het jaar van de hond, yari fu dagu, en daarna varken, rat, os, tijger, konijn….”“Ach, allemaal hocus pocus, sterrenwichelarij, ik geloof niet in invloed van planeten op ons karakter.”“Nou, als die kleine maan die om ons draait al die miljarden liters water op aarde zeker een paar meters naar zich toe trekt, wat zal dan de invloed van die grote binnenplaneten zoals Venus en Mars dan niet zijn. En dan praten we niet eens over die enorme gas reus Jupiter.”“Oké, invloed op water in de zee, maar toch niet op de mens?”“Ben je vergeten dat de mens voor zeker 80% uit water bestaat? En als bij volle maan het water extra naar de maan toegetrokken wordt, waar van ons lichaam krijg je dan meer waterdruk? In je tenen?”“Nee, in je hoofd, je hersenen, maar hoe…”“Ooit gehoord van vollemaan ziekte? Mensen die rond volle maan extra prikkelbaar of driftig zijn? En weet je dat bij volle maan het aantal zelfmoorden, vechtpartijen, echtelijke ruzies, verkeersongelukken duidelijk groter is dan bij nieuwe maan bijvoorbeeld?”“Dat zal wel. In ieder geval laten we het jaar van de aap achter ons; zovelen waren het afgelopen jaar in de aap gelogeerd.”“Anderen stonden echt voor aap, vooral tijdens de afgelopen twee weken.”“Ik zeg: al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.”“Maar je weet: als apen hoger willen klimmen, zie je al gauw hun blote billen, hoewel ze dan apetrots zijn op hun klimhoogte: luku mi dya, ben ik niet keweldik? Je kan me niet na-apen.”“Anderen hadden apenkuren, tot op de laatste dag van het aap-jaar.”“Bedoel je die apenkuren van broeder Wilgo?”“Ach nee, die heeft andere kuren; hij en Neerkust vechten om de eer wie vooral de ALS-sers de financiёle zegening bracht.”“Disi a no: ’a no mi’; dit is: ‘n’a mi.”“Jawel, is ik! Ik ben de machtigste onderwijs-vakbondsman; ik ben de vurige haan.”“Kijk, dat je de aap zonet beledigde, tot daar aan toe. Maar beledig de haan nou niet. Kukelekuuuuuh.”“Eh, Sjaak, no go kukeleku dyaso! Wat gaan mensen van ons denken.”“Lieb’a mang. Hij kukelt de boel wakker, want er slapen nog teveel in dit land.”“Dat van onze Chinese broeders: ze werken van ochtendgloren tot avondschemer en zelfs daarna. Daarom komen ze binnen tien jaren vooruit.”“Anderen willen niet zo lang werken en willen met teki tyuku, roof en oplichting snel-snel vooruit komen.”“Maar de volgens mij twaalfde Wilgostaking is per maandag opgeheven. Resultaat?”“Ja mang, over twee weken moeten er resultaten worden bereikt, want dan loopt het ultimatum van ALS-Wilgo af.”“Als onze overheid sinds jaar en dag één ding goed kan doen, is dat ze je aan de onderhandelingstafel tot Sint Juttemis aan de praat kan houden. Eindstand: de leerkrachten krijgen 550 srd erbij; 500 claimt Meerkust en 50 mag Wilgoow claimen.”“Dan gaan die onderwijzers zeggen: ’hebben we hiervoor zo lang gestaakt? Bron ollie gha Unique, waka strati, bari: Doekha, jij moet opsjode….”“Die blef-blef heeft zich weer eens goed impopulair gemaakt; dit keer niet bij een deel van het Nickeriaanse kiezersvolk, wat z’n partij één contante zetel kostte, maar bij de onderwijsgevenden.”“You can take that man out of the boiti, but you can’t take the boiti out of that man.”“Maar een tweetal ‘groooote’ partijen en wat organisaties zegt dat de regering, dus die Baas van je, moet aftreden, want hij kan de boel niet managen.”“Ze hebben mijns inziens honderd procent gelijk, maar helaas heeft het kiezersvolk hun geen enkele zetel gegeven.”“Een meerderheid wilde liever een volkspresident. Je moet hem wel meegeven dat hij zijn aanhang, en dat is nog steeds een behoorlijk aantal, tot nu toe in bedwang heeft kunnen houden. Zullen degenen die eventueel van hem zouden overnemen als hij mocht aftreden, dat ook kunnen?”“Maar we zitten nu economisch echt klem, alles zit vast.”“Inderdaad, maar alles draait toch op de een of andere manier door? Ondanks het feit dat zovelen met zovele woorden via de radio, via de tv, via de kranten, via de kerk, via facebook, overal klagen ze hun ziel en zaligheid uit en wijzen ze ons op de belabberde situatie, maar nergens zie je concrete direct bruikbare oplossingen. Daar waagt niemand zich aan.”“Jawel, een van onze ondernemers pleit voor het binnenhalen van landbouwers, handarbeiders, verwerkers en producenten, zodat de vervallen plantages weer zullen bloeien en onze export weer tot ontwikkeling komt.”“Prachtig voorstel, dus we voeren de goedkope contractarbeid weer in, met taalbarrières en inburgeringsproblemen. En wie bekostigt het onderdak, de voeding, de medische zorg enzo van zeker zo een 25.000 mensen, als we dat met onszelf niet eens kunnen?”“En de kredieten om de fabrieken op te zetten om de productie te verwerken? En we denken zeker dat de wereldmarkt staat te springen om onze landbouwproducten te kopen. Kijk hoe men onze producten nu al in de Caricom boycot.”“Allemaal mooi en waar ondernemersgebabbel. Laat men deze plannen zelf eerst gaan uitproberen, als men zo begaan is met het lot van dit land, dan zal men zien op welke obstakels men zal stuiten.”“Maar het moreel verval gaat maar voort: partners en ex-partners steken elkaar dood of mishandelen elkaar het ziekenhuis in.”“Dan wattebout pubers die tot in de kleine uurtjes lustig feesten en elkaar om roddels neersteken. Waar zijn de ouders? Waar is het toezicht op minderjarigen?”“Waar maken jullie je druk om? Als onderwijsgevenden straks vier- tot vijfduizend per maand verdienen, wat ze zeer zeker waard zijn, waar zal het geld vandaan moeten komen?”“Gewoon weer schoolgeld heffen: 15 srd per maand per kind op de kleuterschool, 25 per kind op de lagere school, LBGO 35, mulo 50, HAVO 65, Natin 75 per maand, Kweekschool 85, AMS/Lyco 100 per maand, IOL 150 en ADEK 200 per maand bij koers 7,5 voor de US en 8 voor de euro.”“Mijn hemel nee, sla je mond, kom niet met dit soort ‘wij-moeten-betalen-voorstellen’ in dit land van ‘wij-willen-alles-gratis.”“Nou, een universitaire opleiding kost in het buitenland echt wel meer dan 20 US per maand.”“Maar daar krijg je dan ook kwaliteit.”“Daarom kost het dan ook flink wat. Wij willen goedkoop, maar dat is duurkoop, en met leningen proberen we al die gaten te vullen, niet uit eigen opbrengsten.”“Eigen opbrengsten genereren wil zeggen: keihard werken, keihard bezuinigen, keihard tegen elkaar zijn, geen tjepoti-mentaliteit. Wie te laat komt: opsjodedoekhie; wie dingen van de baas jat: opsjodedakhie, wie te babbelt aan het werk of te vaak ziek is: opsjodedokkie.”“Nu speel je Trompie: muur bouwen, bepaalde mensen weigeren je land binnen te komen, allerlei decreten tekenen, jeetje, je bent echt een Trompaan.”“Maar het is wel opvallend dat de hele wereld tegen deze immigratie-maatregelen protesteert, dus er is inderdaad een enorme belangengroep die profiteert van de immigratie naar de States.”“Laat anderen, zoals Canada, de vluchtelingen dan opvangen. Maar nee, men wil naar de USA vluchten.”“We gaan doen tot er zo een figuur hier aan de macht komt, wacht maar: een Tromp A Kwie, of een Tromperse, of een Trompasingh, een Trompikaaba of een Trompodihardjo.”“Ik zeg: elk volk krijgt de leider die het waard is en die het wil. Een groot deel van de Amerikanen heeft toch gehad wat het wilde, ja toch?”“Maar een groot deel heeft gehad wat het niet wilde.”“Maar dat deel heeft dat andere niet kunnen voorkomen. Ondanks hun intellect, verstand, scholing, meerderheid aan stemmen en die mooie, ontroerende afscheidsspeech heeft hun systeem die andere voortgebracht.”“Als die Trompaan zo door gaat, zetten ze hem nog af, zoals Nixon.”“Voorlopig gaat hij maar tekeer als een olifant in een porseleinenkast, maar hij doet wel wat hij heeft beloofd.”“En zelfs die Maduro van ons vindt hem leuk. Stel je voor! En die Poetin ook.”“Alle fascistische griezels zullen hem leuk vinden, ja. Un mus luku bun, want we hebben hier ook aardig wat fascistisch denkenden.”“Mijn grootste zorg momenteel is het niveau in mijn glas, proost.”Rappa