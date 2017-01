Standenlijst van de hoofdklasse SVB





Op een gedeelde 2e plaats staan drie verenigingen. Santos heeft een beter doelsaldo, gevolgd door Tahiti en Slee jr. Door winst op TOK heeft West United zich geplaatst op de 5e plaats. Papatam bezet nu de 6e plaats. De zevende en de achtste plaats worden respectievelijk ingevuld door Flora en TOK. Op de negende plaats staat Caravan en als hekkensluiter staat Boma Stars.Volgend weekend worden de wedstrijden voortgezet.Vrijdag 03 februariFlora – Slee Jr wordt gespeeld in Essed stadionZaterdag 04 februariWest United – Tahitie wordt gespeeld in CoronieAcoconut – Papatam wordt gespeeld in BrokopondoSantos – TOK wordt gespeeld in NickerieZondag 05 februariCaravan – Boma Stars wordt gespeeld in MoengoUitslagen:Santos – Caravan: 4-2Tahiti – Boma Stars: 3-0Slee Jr – A Coconut: 1-3TOK – West United: 0-5Papatam – Flora: 2-1